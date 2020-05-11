Послаблення карантину в Україні: як відреагувала мережа

З 11 травня у більшості міст України послабили карантин: можна сходити в парк, а опісля – загнянути в салон краси чи присісти на літній терасі кафе. Як відреагували українці на послаблення обмежень – дивіться нижче.

24 канал зібрав меми і реакції користувачів соцмереж на послаблення карантину від 11 травня.

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Настав той день, якого чекали жінки – можна піти у салон краси і зробити повний фарш: манікюр, війки, педикюр. Щоправдо, користувачам незрозуміло, як можна підкачати губи, якщо обов'язкова умова для клієнтів – маски.



Нарешті можна піти в салон, однак "надути" губи не вийде

Нещодавне призначення Міхеїла Саакашвілі також приплели до теми послаблення карантину і дозволу ходити в парк на шашлики.

Від сьогодні влада починає послаблювати обмеження карантину...

Можна буде жарить.... pic.twitter.com/nbXHW66smX — Олег (@olegperviy17) May 11, 2020

Дозвіл ходити на літні тераси кафе, звісно, потішив користувачів. Однак виникає логічне і риторичне питання – як їсти замовлене, якщо потрібно перебувати у масці?

У багатьох людей послаблення викликало паніку і занепокєння. Так багато часу усіх просили лишатися вдома, що "маленьке внутрішнє звіря" вже і не хоче залишати безпечного місця.

А дехто, навпаки, впродовж усього карантину не стримував себе та порушував заборони.

В Украине ослабили карантин и теперь можно ходить в парки, на городские пляжи и площадки.



То есть заниматься тем, чем многие наши люди уже занимаются последние три недели. — моника благополуччи (@slude_la_putain) May 11, 2020



Як послабили карантин в Укпраїні з 11 травня / Інфографіка 24 каналу