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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Послаблення карантину в Україні: як відреагувала мережа

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Меми про послаблення карантину
Меми про послаблення карантину / Goni memy

З 11 травня у більшості міст України послабили карантин: можна сходити в парк, а опісля – загнянути в салон краси чи присісти на літній терасі кафе. Як відреагували українці на послаблення обмежень – дивіться нижче.

 24 канал зібрав меми і реакції користувачів соцмереж на послаблення карантину від 11 травня. 

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Настав той день, якого чекали жінки – можна піти у салон краси і зробити повний фарш: манікюр, війки, педикюр. Щоправдо, користувачам незрозуміло, як можна підкачати губи, якщо обов'язкова умова для клієнтів – маски.

Манікюр
Нарешті можна піти в салон, однак "надути" губи не вийде

Нещодавне призначення Міхеїла Саакашвілі також приплели до теми послаблення карантину і дозволу ходити в парк на шашлики.

 
 
Дозвіл ходити на літні тераси кафе, звісно, потішив користувачів. Однак виникає логічне і риторичне питання – як їсти замовлене, якщо потрібно перебувати у масці?
 

У багатьох людей послаблення викликало паніку і занепокєння. Так багато часу усіх просили лишатися вдома, що "маленьке внутрішнє звіря" вже і не хоче залишати безпечного місця.

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А дехто, навпаки, впродовж усього карантину не стримував себе та порушував заборони.

Карантин
Як послабили карантин в Укпраїні з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олег Терещенко
Теги: Новини України Уряд Шмигаля Міхеїл Саакашвілі Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Меми
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