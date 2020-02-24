ОСМД в Кривом Роге обвинило котов в материальном ущербе

ОСМД сообщило жильцам дома в Центрально-Городском районе Кривого Рога о мерах по предотвращению порчи имущества.

На улице Туполева разместили объявления, где информируется про ущерб объединению совладельцев, который нанесли кошки. Об этом сообщила местная жительница в Facebook.

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В объявлении указывается, что коты повредили провод, соединяющий прибор учета тепла с системой отопления и утеплительную обшивку труб отопления.



ОСМД обвинил котов в порче имущества / Фото: Facebook