ОСББ у Кривому Розі звинуватило котів у матеріальній шкоді
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ОСББ повідомило мешканців будинку в Центрально-Міському районі Кривого Рогу про заходи щодо запобігання псуванню майна.
На вулиці Туполєва розмістили оголошення, де інформується про збиток об'єднанню співвласників завдали коти. Про це повідомила місцева жителька у Facebook.
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В оголошенні вказується, що коти пошкодили провід, який з’єднує прилад обліку тепла зі системою опалення та утеплювальну обшивку труб опалення.
ОСББ звинуватив котів у псуванні майна / Фото: Facebook
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