ОСББ у Кривому Розі звинуватило котів у матеріальній шкоді

ОСББ повідомило мешканців будинку в Центрально-Міському районі Кривого Рогу про заходи щодо запобігання псуванню майна.

На вулиці Туполєва розмістили оголошення, де інформується про збиток об'єднанню співвласників завдали коти. Про це повідомила місцева жителька у Facebook.

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В оголошенні вказується, що коти пошкодили провід, який з’єднує прилад обліку тепла зі системою опалення та утеплювальну обшивку труб опалення.



ОСББ звинуватив котів у псуванні майна / Фото: Facebook