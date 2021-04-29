Оснований для роспуска Верховной Рады нет, – Разумков
Дмитрий Разумков убежден, что оснований для роспуска парламента в Украине нет. По словам спикера, не было ни разу, когда народные избранники не собрались в течение 30 дней на запланированные заседания.
Источник:Верховная Рада
Спикер Разумков напомнил, что вопрос роспуска парламента следует рассматривать в соответствии с Конституцией и выводами Конституционного Суда Украины.
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По словам Разумкова, еще в 2014 году Конституционный Суд четко определил: если парламентарии в течение 30 дней не собрались на запланированные заседания, это может быть основанием для роспуска Рады.
Разумков отметил: за все время работы Рады IX созыва такого не случалось. Именно поэтому никаких причин для досрочного роспуска парламента пока нет.
Я не вижу оснований для роспуска Верховной Рады. И вряд ли можно идти вопреки решениям КСУ,
– отметил Разумков.
Что говорит Стефанчук
- В то же время Руслан Стефанчук заявил, что формальную причину можно найти, ведь из-за карантина парламент не работал с декабря по январь.
- По словам Стефанчука, когда он болел, "Верховная Рада не собиралась более 30 дней".
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