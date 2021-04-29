Дмитрий Разумков убежден, что оснований для роспуска парламента в Украине нет. По словам спикера, не было ни разу, когда народные избранники не собрались в течение 30 дней на запланированные заседания.

Спикер Разумков напомнил, что вопрос роспуска парламента следует рассматривать в соответствии с Конституцией и выводами Конституционного Суда Украины.

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По словам Разумкова, еще в 2014 году Конституционный Суд четко определил: если парламентарии в течение 30 дней не собрались на запланированные заседания, это может быть основанием для роспуска Рады.

Разумков отметил: за все время работы Рады IX созыва такого не случалось. Именно поэтому никаких причин для досрочного роспуска парламента пока нет.

Я не вижу оснований для роспуска Верховной Рады. И вряд ли можно идти вопреки решениям КСУ,

– отметил Разумков.

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