В результате катастрофы погиб также 35-летний пилот. Инцидент произошел в районе Монако.
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Детали авиакатастрофы с российским бизнесменом
Вертолет компании Monacair, на котором летел Таран, разбился между коммунами Вильфранш-сюр-Мер и Эз. Летел он из швейцарской Лозанны в Монако.
Информацию о гибели Тарана подтвердили в инвестиционной компании Libertex Group, президентом которой он был. При этом в полиции личность еще не подтвердили, потому что сначала должны провести ДНК-тест.
Что известно о Вячеславе ТаранеПогибший россиянин являлся президентом инвестиционной компании Libertex Group. В 1997 году он основал Forex Club. Компания Тарана стала одним из трех крупнейших форекс-дилеров в России. В 2018 году Центральный банк России отозвал лицензию у Forex Club. После этого компания начала роботу как онлайн-брокер под брендом Libertex Group.
Также Таран также входил в правление швейцарской компании YouHodler SA.
Последние 10 лет россиянин жил в Монако. По данным СМИ, у погибшего остались жена и 3 детей.