В результате катастрофы погиб также 35-летний пилот. Инцидент произошел в районе Монако.

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Детали авиакатастрофы с российским бизнесменом

Вертолет компании Monacair, на котором летел Таран, разбился между коммунами Вильфранш-сюр-Мер и Эз. Летел он из швейцарской Лозанны в Монако.

Информацию о гибели Тарана подтвердили в инвестиционной компании Libertex Group, президентом которой он был. При этом в полиции личность еще не подтвердили, потому что сначала должны провести ДНК-тест.