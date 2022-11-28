Унаслідок катастрофи загинув також 35-річний пілот. Інцидент трапився в районі Монако.

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Деталі авіакатастрофи з російським бізнесменом

Вертоліт компанії Monacair, на якому летів Таран, розбився між комунами Вільфранш-сюр-Мер та Ез. Летів він зі швейцарської Лозанни до Монако.

Інформацію про загибель Тарана підтвердили в інвестиційній компанії Libertex Group, президентом якої він був. При цьому в поліції особу ще не підтвердили, бо спершу мають провести ДНК-тест.