Унаслідок катастрофи загинув також 35-річний пілот. Інцидент трапився в районі Монако.
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Деталі авіакатастрофи з російським бізнесменом
Вертоліт компанії Monacair, на якому летів Таран, розбився між комунами Вільфранш-сюр-Мер та Ез. Летів він зі швейцарської Лозанни до Монако.
Інформацію про загибель Тарана підтвердили в інвестиційній компанії Libertex Group, президентом якої він був. При цьому в поліції особу ще не підтвердили, бо спершу мають провести ДНК-тест.
Що відомо про В'ячеслава ТаранаЗагиблий росіянин був президентом інвестиційної компанії Libertex Group. У 1997 році він заснував Forex Club. Компанія Тарана стала однієї з трьох найбільших форекс-дилерів у Росії. У 2018 році Центральний банк Росії відкликав ліцензію у Forex Club. Після цього компанія почала працювати як онлайн-брокер під брендом Libertex Group.
Також Таран також входив до правління швейцарської компанії YouHodler SA.
Останні 10 років росіянин жив у Монако. За даними ЗМІ, у загиблого залишилися дружина та 3 дітей.