Денис Никитин, глава и основатель Российского добровольческого корпуса, рассказал свое мнение по поводу конфликтов в "высших кругах" России.

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Российская "элита" приуныла упущенными возможностями

Никитин отметил, что путинские элиты, олигархи и богатые чиновники прекрасно жили после оккупации Крыма и до начала полномасштабной войны: тратили миллионы долларов вместе с любовницами, строили свои особняки на озере Гарда либо в Лондоне, либо на тихоокеанском побережье. Теперь у них такой возможности нет, хотя бы им очень хотелось.

Однако вряд ли они сейчас подадут голос против Путина, понимая, что им еще жить под этой властью.

Ими двигает страх получить "Новичка", чего угодно, поэтому пока они не будут уверены в том, что путинская власть закончится, условно, завтра, наверное, голоса своего они не подадут.

– сказал Денис Никитин.

В силовых структурах сильное недовольство положением Кадырова

По словам Никитина, в силовых структурах однозначно серьезное недовольство усилением Кадырова, однако они себя также пока не проявляют.

Я думаю, в России может быть какой-нибудь конфликт в верхах, конфликт элит, кто-то будет ратовать за замораживание этого конфликта, общение с Западом, снятие санкций. Кто-то наоборот, будет кричать за войну к победе, штурму Львова, Варшавы и тому подобное. Хотя понятно, с этим конфликтом стало очевидно, что там не только штурм Львова, они споткнулись об Авдеевку и на Бахмуте потеряли десятки тысяч солдат,

– заметил он.

Именно поэтому пока сложно говорить о каких-то "серьезных расколах", и тем более спрогнозировать ситуацию.

Так что Никитин считает, что в этот момент политическая судьба России решается на поле боя, поскольку, по его мнению, "даже такое убитое, скованное страхом население" России все равно не простит явного военного поражения на территории Украины.