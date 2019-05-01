Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа приговорили к 50 неделям тюрьмы

Королевский суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks – 47-летнего Джулиана Ассанжа – к 50 неделям заключения за то, что он нарушил условия освобождения из-под залога в 2012 году.

Максимальный срок заключения, который угрожал Ассанжу, составлял год, или 52 недели, передает сайт Associated Press.

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К тому же, судья Дебора Тейлор отметила, что приняла к сведению возможные смягчающие обстоятельства, однако, "никто не может быть выше закона и игнорировать предписания суда".

Судья заявила, что Ассанж может рассчитывать на досрочное освобождение, отбыв половину срока, если не сделает дальнейших правонарушений.

Обвиняемый передал письмо в суд через своего адвоката, в котором выразил личное сожаление по поводу своего решения. "Я столкнулся с ужасными обстоятельствами. Я сделал то, что мне казалось в то время лучшим вариантом", – написал Ассанж.

А на странице WikiLeaks Тwitter появился комментарий о том, что решение суда является "шокирующим", поскольку основано на мести. В организации также выразили сомнения по поводу того, что суд по делу об экстрадиции Ассанжа был справедливым.

Julian Assange's sentence is as shocking as it is vindictive. We have grave concerns as to whether he will receive a fair extradition hearing in the UK. — WikiLeaks (@wikileaks) 1 травня 2019 р.

Что известно о Джулиане Ассанже? Это австралийский журналист, который основал в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачительные материалы о различных мировых лидерах. Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в домогательстве и изнасиловании, хотя он это отрицает. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Арестовали Асанжа 11 апреля в здании дипучреждения.

Издание "РБК" опубликовало фото, на которых видно, как изменился Ассанжа за 7 лет жизни в посольстве Эквадора.