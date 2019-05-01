Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа приговорили к 50 неделям тюрьмы
Королевский суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks – 47-летнего Джулиана Ассанжа – к 50 неделям заключения за то, что он нарушил условия освобождения из-под залога в 2012 году.
Максимальный срок заключения, который угрожал Ассанжу, составлял год, или 52 недели, передает сайт Associated Press.
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К тому же, судья Дебора Тейлор отметила, что приняла к сведению возможные смягчающие обстоятельства, однако, "никто не может быть выше закона и игнорировать предписания суда".
Судья заявила, что Ассанж может рассчитывать на досрочное освобождение, отбыв половину срока, если не сделает дальнейших правонарушений.
Обвиняемый передал письмо в суд через своего адвоката, в котором выразил личное сожаление по поводу своего решения. "Я столкнулся с ужасными обстоятельствами. Я сделал то, что мне казалось в то время лучшим вариантом", – написал Ассанж.
А на странице WikiLeaks Тwitter появился комментарий о том, что решение суда является "шокирующим", поскольку основано на мести. В организации также выразили сомнения по поводу того, что суд по делу об экстрадиции Ассанжа был справедливым.
Что известно о Джулиане Ассанже? Это австралийский журналист, который основал в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачительные материалы о различных мировых лидерах. Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в домогательстве и изнасиловании, хотя он это отрицает. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Арестовали Асанжа 11 апреля в здании дипучреждения.
Издание "РБК" опубликовало фото, на которых видно, как изменился Ассанжа за 7 лет жизни в посольстве Эквадора.