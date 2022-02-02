Украина может продолжать подчеркивать именно абсолютное невыполнение договоренностей российской стороной. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
По теме Выполнение минских соглашений означает уничтожение Украины, – Данилов
Отказ от Минска – невыигрышный, – Пионтковский
"Заявление Данилова, что минские договоренности, как их трактует Москва и как хочет реализовать, абсолютно справедливо – это разрушение Украины", – сказал Пионтковский.
Однако он отметил, что просто сказать "мы отказываемся от минских договоренностей" – это невыигрышная позиция.
Публицист считает, что нужно говорить не "отказываемся", а "констатируем абсолютное невыполнение российской стороной их ключевых позиций". В частности, речь идет о прекращении огня, отводе вооружения, доступе ОБСЕ ко всей территории и освобождении пленных.
Можно что угодно подписывать, хоть 20 шагов к миру, но каждому украинцу и россиянину понятно, что добровольно под юрисдикцию Украины Владимир Путин никогда эти территории не отдаст. Это значит, что в основе минских договоренностей лежит лицемерие и обман.
Андрей Пионтковский о минских договоренностях: смотрите трансляцию Романа Цымбалюка
Минские договоренности: последние новости
- Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, мол, разрешить ситуацию на Донбассе можно "только через минские соглашения" и пригрозил, что никакого другого варианта для Киева якобы не существует.
- В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен не видит смысла в пересмотре минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что попытка реализации минских договоренностей может спровоцировать внутренние беспорядки, которые пойдут в пользу Москве. По его мнению, исполнение означает уничтожение страны.