Украина может продолжать подчеркивать именно абсолютное невыполнение договоренностей российской стороной. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Отказ от Минска – невыигрышный, – Пионтковский

"Заявление Данилова, что минские договоренности, как их трактует Москва и как хочет реализовать, абсолютно справедливо – это разрушение Украины", – сказал Пионтковский.

Однако он отметил, что просто сказать "мы отказываемся от минских договоренностей" – это невыигрышная позиция.

Публицист считает, что нужно говорить не "отказываемся", а "констатируем абсолютное невыполнение российской стороной их ключевых позиций". В частности, речь идет о прекращении огня, отводе вооружения, доступе ОБСЕ ко всей территории и освобождении пленных.

Можно что угодно подписывать, хоть 20 шагов к миру, но каждому украинцу и россиянину понятно, что добровольно под юрисдикцию Украины Владимир Путин никогда эти территории не отдаст. Это значит, что в основе минских договоренностей лежит лицемерие и обман. Андрей Пионтковский Российский публицист

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