Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу. За його словами, Україна може продовжувати наголошувати саме на абсолютному невиконанні домовленостей російською стороною.

Зверніть увагу Виконання мінських угод означає знищення України, – Данілов

Відмова від Мінська – не виграшна, – Піонтковський

"Заява Данілова, що мінські домовленості, як їх трактує Москва і як хоче реалізувати, абсолютно справедлива – це руйнування України", – сказав Піонтковський.

Однак він зазначив, що просто сказати "ми відмовляємося від мінських домовленостей" – це не виграшна позиція.

Публіцист вважає, що потрібно говорити не "відмовляємось", а "констатуємо абсолютне невиконання російською стороною їх ключових позицій". Зокрема, мовиться про припинення вогню, відведення озброєння, доступ ОБСЄ до всієї території і звільнення полонених.

Можна що завгодно підписувати, хоч 20 кроків до миру, але кожному українцю та росіянину зрозуміло, що добровільно під юрисдикцію України Володимир Путін ніколи ці території не віддасть. Це означає, що в основі мінських домовленостей лежить лицемірство та обман. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Андрій Піонтковський про мінські домовленості: дивіться трансляцію Романа Цимбалюка

Мінські домовленості: останні новини