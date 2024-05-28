Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов, заметив, что Путин готов даже на репрессии российских генералов. В любом случае армия России становится все более не боеспособной.
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Самая главная проблема России
По словам Мурзагулова, Путин сейчас в тупиковой ситуации. Российские военные не имеют мотивации для войны, российские генералы уже давно занимаются только коррупцией, а не попытками что-то завоевать. Путин же попытался изменить ситуацию.
Сегодня российские генералы на грани бунта. Они считали себя "творцами судьбы" россиян, Путина считали выскочкой. Сейчас они "расправили крылья" и тут им сказали, что нельзя больше воровать,
– отметил российский оппозиционер.
Мурзагулов рассказал, что Путин планирует проводить репрессии среди российских генералов. Однако все, что задумает российский диктатор, ему получается реализовать наоборот.
Если он (Путин – 24 Канал) решил навести порядок в своей армии, сделать ее эффективной и патриотической, он добьется обратного эффекта. Или это будет мятеж, или тихий саботаж. Однако в любом случае российская армия с напуганным и воровским высшим командным составом будет абсолютно не боеспособной,
– подчеркнул российский оппозиционер.
Владимир Путин: последние новости
- Владимир Путин цинично заявил, что Россия открыта к мирным переговорам. Однако это является лишь практической необходимостью Кремля, которая, по сообщению CNN, считает переговоры стоящими того, чтобы их продолжать, если они неожиданно приведут к полезному результату без насилия, или дадут оппоненту повод для паузы в боевых действиях.
- Владимир Зеленский назвал Путина неадекватом – поскольку адекватный человек не может пойти войной против другого государства полномасштабно. В то же время отметил, что два варианта – диктатор или неадекватный, или знал, что ему за это ничего не будет, а значит, были те или иные диалоги с другими странами.
- Аналитики Института изучения войны убеждены, что Путин не заинтересован в содержательных переговорах и любом урегулировании, которое бы помешало ему уничтожить Украину. Они заявили, что Кремль постоянно делает вид заинтересованности в содержательных переговорах в рамках длительной информационной операции, которая имеет целью убедить Запад пойти на уступки по территориальной целостности и суверенитета Украины.