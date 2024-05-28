Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов, заметив, что Путин готов даже на репрессии российских генералов. В любом случае армия России становится все более не боеспособной.

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По словам Мурзагулова, Путин сейчас в тупиковой ситуации. Российские военные не имеют мотивации для войны, российские генералы уже давно занимаются только коррупцией, а не попытками что-то завоевать. Путин же попытался изменить ситуацию.

Сегодня российские генералы на грани бунта. Они считали себя "творцами судьбы" россиян, Путина считали выскочкой. Сейчас они "расправили крылья" и тут им сказали, что нельзя больше воровать,

– отметил российский оппозиционер.

Мурзагулов рассказал, что Путин планирует проводить репрессии среди российских генералов. Однако все, что задумает российский диктатор, ему получается реализовать наоборот.

Если он (Путин – 24 Канал) решил навести порядок в своей армии, сделать ее эффективной и патриотической, он добьется обратного эффекта. Или это будет мятеж, или тихий саботаж. Однако в любом случае российская армия с напуганным и воровским высшим командным составом будет абсолютно не боеспособной,

– подчеркнул российский оппозиционер.

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