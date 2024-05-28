Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Путін готовий навіть на репресії російських генералів. У будь-якому випадку армія Росії стає все більш не боєздатною.
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Найголовніша проблема Росії
За словами Мурзагулова, Путін зараз у тупиковій ситуації. Російські військові не мають мотивації для війни, російські генерали вже давно займаються лише корупцією, а не спробами щось завоювати. Путін ж спробував змінити ситуацію.
Сьогодні російські генерали на грані бунту. Вони вважали себе "творцями долі" росіян, Путіна вважали вискочкою. Зараз вони "розправили крила" і тут їм сказали, що не можна більше красти,
– зазначив російський опозиціонер.
Мурзагулов розповів, що Путін планує проводити репресії серед російських генералів. Однак все, що задумає російський диктатор, йому виходить реалізувати навпаки.
Якщо він (Путін – 24 Канал) вирішив навести лад в своїй армії, зробити її ефективною та патріотичною, він доб'ється зворотного ефекту. Або це буде заколот, або тихий саботаж. Однак у будь-якому випадку російська армія з наляканим та злодійським вищим командним складом буде абсолютно не боєздатною,
– підкреслив російський опозиціонер.
Владімір Путін: останні новини
- Владімір Путін цинічно заявив, що Росія відкрита до мирних переговорів. Однак це є лише практичною необхідністю Кремля, яка, за повідомленням CNN, вважає переговори вартими того, щоб їх продовжувати, якщо вони несподівано призведуть до корисного результату без насильства, або дадуть опоненту привід для паузи в бойових діях.
- Володимир Зеленський назвав Путіна неадекватом – оскільки адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Водночас зазначив, що два варіанти – диктатор або неадекватний, або знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами.
- Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що Путін не зацікавлений у змістовних переговорах і будь-якому врегулюванні, яке б завадило йому знищити Україну. Вони заявили, що Кремль постійно вдає зацікавленість у змістовних переговорах у межах тривалої інформаційної операції, яка має на меті переконати Захід піти на поступки щодо територіальної цілісності та суверенітету України.