Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Путін готовий навіть на репресії російських генералів. У будь-якому випадку армія Росії стає все більш не боєздатною.

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Найголовніша проблема Росії

За словами Мурзагулова, Путін зараз у тупиковій ситуації. Російські військові не мають мотивації для війни, російські генерали вже давно займаються лише корупцією, а не спробами щось завоювати. Путін ж спробував змінити ситуацію.

Сьогодні російські генерали на грані бунту. Вони вважали себе "творцями долі" росіян, Путіна вважали вискочкою. Зараз вони "розправили крила" і тут їм сказали, що не можна більше красти,

– зазначив російський опозиціонер.

Мурзагулов розповів, що Путін планує проводити репресії серед російських генералів. Однак все, що задумає російський диктатор, йому виходить реалізувати навпаки.

Якщо він (Путін – 24 Канал) вирішив навести лад в своїй армії, зробити її ефективною та патріотичною, він доб'ється зворотного ефекту. Або це буде заколот, або тихий саботаж. Однак у будь-якому випадку російська армія з наляканим та злодійським вищим командним складом буде абсолютно не боєздатною,

– підкреслив російський опозиціонер.

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