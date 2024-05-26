Також український гарант назвав Путіна неадекватом. Проте Зеленський переконаний, що той не застосує ядерну зброю – інакше він зробив би це ще у 2022 році.

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"Привідкриті двері"

Володимир Зеленський в інтерв'ю назвав Путіна неадекватною особою – оскільки адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Український лідер зазначає, що два варіанти – диктатор або неадекватний, або знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами.

Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому подумаймо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, а він може захопити нас і знищити,

– сказав президент.

Зеленський поскаржився на те, що "всі з Росією залишають двері трішечки привідкритими", однак не настільки, як після 2014 року. За словами президента, партнери думають про те, "що буде завтра" і розглядають варіанти, у яких Україна може програти. Тому вирішили не зачиняти двері тотально з Росією.

Президент України переконаний, що якби Путін хотів застосувати ядерну зброю, то зробив би це в перший рік повномасштабної війни. Зеленський переконаний, що хоч російський диктатор і неадекват, проте він любить своє життя. До того ж він розуміє, що він стане ізольованим повністю, якщо він застосує ядерну зброю.

І якщо він любить життя, він не застосував у перший рік ядерну зброю, і він продовжує свої дії, а санкції є, але вже починають балансувати, лідери починають думати, то яка ще може бути більша ескалація, ніж масовані вбивства людей в Україні?

– сказав президент.

Зеленський про Путіна

В інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ Володимир Зеленський також зазначив, що українці зараз зіткнулись з найнеадекватнішим ворогом за останні сто років. Однак Путін "не настільки сильний і точно не вічний". За словами президента, усі центральноазійські країни переживуть Кремль, а зокрема й російського диктатора.

Зеленський також вказав, що диктатору абсолютно наплювати на людські життя – як на цивільних, так і військових. Як приклад він привів напад на Харківську область. За словами президента, втрати там й до 8. Один українець на вісім росіян.