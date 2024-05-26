Также украинский гарант назвал Путина неадекватом. Однако Зеленский убежден, что тот не применит ядерное оружие – иначе он сделал бы это еще в 2022 году.

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"Приоткрытые двери"

Владимир Зеленский в интервью назвал Путина неадекватной личностью – поскольку адекватный человек не может пойти войной против другого государства полномасштабно. Украинский лидер отмечает, что два варианта – диктатор или неадекватный, или знал, что ему за это ничего не будет, а значит, были те или иные диалоги с другими странами.

Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полное предательство. Поэтому давайте подумаем все же, что у него не было договоренностей, а он просто неадекват, который решил, что никто не будет защищать Украину, а он может захватить нас и уничтожить,

– сказал президент.

Зеленский пожаловался на то, что "все с Россией оставляют двери немного приоткрытыми", однако не настолько, как после 2014 года. По словам президента, партнеры думают о том, "что будет завтра" и рассматривают варианты, в которых Украина может проиграть. Поэтому решили не закрывать двери тотально с Россией.

Президент Украины убежден, что если бы Путин хотел применить ядерное оружие, то сделал бы это в первый год полномасштабной войны. Зеленский убежден, что хоть российский диктатор и неадекват, однако он любит свою жизнь. К тому же он понимает, что он станет изолированным полностью, если он применит ядерное оружие.

И если он любит жизнь, он не применил в первый год ядерное оружие, и он продолжает свои действия, а санкции есть, но уже начинают балансировать, лидеры начинают думать, то какая еще может быть большая эскалация, чем массированные убийства людей в Украине?

– сказал президент.

Зеленский о Путине

В интервью центральноазиатским СМИ Владимир Зеленский также отметил, что украинцы сейчас столкнулись с самым неадекватным врагом за последние сто лет. Однако Путин "не настолько сильный и точно не вечный". По словам президента, все центральноазиатские страны переживут Кремль, а в том числе и российского диктатора.

Зеленский также указал, что диктатору абсолютно наплевать на человеческие жизни – как на гражданских, так и военных. В качестве примера он привел нападение на Харьковскую область. По словам президента, потери там и до 8. Один украинец на восемь россиян.