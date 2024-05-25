В то же время Владимир Зеленский отметил, что кремлевский глава "не вечен". Однако ранее он неоднократно подчеркивал,, что нужно действовать быстро и бороться за страну, а а не ждать смерти Путина.

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"Что скажет Путин"

Владимир Зеленский сказал, что на сегодня у Украины "самый неадекватный" враг, которого только можно было представить за последние сто лет. Он отметил, что дружба между странами Центральной Азии усилит и нашим государством усилит Украину.

Но что скажет Путин? Представьте себе. Я бы очень хотел, чтобы у нас было больше встреч, был диалог на уровне лидеров стран. Люди всегда договорятся и я в этом абсолютно уверен,

– утверждает украинский лидер.

Президент также напомнил, что Путин "не настолько сильный и точно не вечный". По его словам, он убежден, что все центральноазиатские страны переживут Кремль, а в частности и российского диктатора.

Поэтому, как отметил Зеленский, нужно думать о том, что через 10 – 20 лет будет между украинцами и гражданами, например, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана.

"Если кто-то кого-то не уважает, не будет ни контрактов, ни экономик – ничего не будет, будут визы, границы, очереди, не будет самолетов, не будет большого количества рейсов. А если люди уважают друг друга, то все будет очень быстро", – сказал он.

Владимир Зеленский также отметил, что осознает необходимость усиления дружбы с другими странами. По его словам, для этого он всегда готов идти на первый шаг.

Что еще сказал Зеленский в интервью

Зеленский отметил, что российскому диктатору абсолютно наплевать на человеческие жизни. Мало того, Путину плевать на то, кто на каком языке говорит. Ему плевать на своих людей, как гражданских, так и военных.

"Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть больше двух недель назад, закончился военными жертвами 1 к 8. Один украинец на восемь россиян", – заявил президент.

Также украинский президент риторически спросил: где-то там дается эта статистика, Путину интересны или нет? Глава нашего государства отметил, что до этой недели со стороны России было около 2 – 3 тысяч жертв: он постоянно получает аналитику об убийстве российских военных.