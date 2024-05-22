Президент Украины в интервью Reuters рассказал, что мир постепенно теряет свой интерес к войне в Украине, поэтому нужно действовать быстро и бороться за страну, а не ждать смерти Путина.

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Путина из Кремля вынесут вперед ногами

По мнению президента Украины, Путин не будет всегда сильным, он стареет и в любом случае умрет. Впрочем, пока мы будем ждать этот момент, нельзя сейчас отдавать свое государство, потому что потом его будет сложно вернуть, как это произошло с Крымом и Донбассом в 2014 году.

Мир, по словам Владимира Зеленского, тоже так долго думать об Украине не сможет, у всех есть свои внутренние вызовы. Наша страна в начале полномасштабного вторжения смогла поднять информационную волну и привлечь поддержку партнеров, но сейчас не все на Западе такие крепкие, как были сначала, хотя и силы еще остались.

Путин не самостоятельная фигура на сегодня, он волну нарративов дает, что Украина управляется Соединенными Штатами Америки, а он прежде всего руководствуется большими деньгами. Из Кремля его вынесут только вперед ногами. Его окружение держит его в этой системе. Нам нужно найти слабое место в этой системе,

– говорит украинский президент.

Гарант Конституции подытожил, что если ежедневно искать возможности и бороться, то обязательно победишь.

В диалоге пока нет смысла

Зеленский объяснил, что сейчас в этом нет смысла, поскольку на сегодня Путин не является самостоятельной фигурой.

В этом проблема, он промывал людям мозг и мозг промыли ему. Он находится в информационном шаре, в желании нас уничтожить. Ты не можешь садиться разговаривать с человеком, единственная цель которого – уничтожить тебя. И ты не можешь на сегодня найти здесь справедливый диалог,

– отметил президент Украины.

Зеленский отмечает, что Глобальный саммит мира в Швейцарии – один из форматов, в рамках которого нужно подготовить основу, "сильный документ и больше давления на Россию".

Что предусматривает Глобальный саммит мира в Швейцарии