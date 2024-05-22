Президент України в інтерв'ю Reuters розповів, що світ поступово втрачає свій інтерес до війни в Україні, тому потрібно діяти швидко і боротись за країну, а не чекати смерті Путіна.
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Путіна з Кремля винесуть уперед ногами
На думку президента України, Путін не буде завжди сильним, він старіє та у будь-якому випадку помре. Втім, поки ми будемо чекати цей момент, не можна зараз віддавати свою державу, бо потім її буде складно повернути, як це відбулося з Кримом і Донбасом у 2014 році.
Світ, за словами Володимира Зеленського, теж так довго думати про Україну не зможе, у всіх є свої внутрішні виклики. Наша країна на початку повномасштабного вторгнення змогла підняти інформаційну хвилю і залучити підтримку партнерів, але зараз не всі на Заході такі міцні, як були спочатку, хоч і сили ще залишились.
Путін не самостійна фігура на сьогодні, він хвилю наративів дає, що Україна керується Сполученими Штатами Америки, а він насамперед керується великими грошима. З Кремля його винесуть тільки вперед ногами. Його оточення тримає його в цій системі. Нам потрібно знайти слабке місце в цій системі,
– говорить український президент.
Гарант Конституції підсумував, що якщо щоденно шукати можливості і боротись, то обов’язково переможеш.
У діалозі наразі немає сенсу
Зеленський пояснив, що зараз у цьому немає сенсу, оскільки на сьогодні Путін не є самостійною фігурою.
В цьому проблема, він промивав людям мозок і мозок промили йому. Він перебуває в інформаційній кулі, в бажанні нас знищити. Ти не можеш сідати розмовляти з людиною, єдина ціль якої – знищити тебе. І ти не можеш на сьогодні знайти тут справедливий діалог,
– зазначив президент України.
Зеленський зазначає, що Глобальний саміт миру у Швейцарії – один із форматів, в рамках якого потрібно підготувати підґрунтя, "сильний документ і більше тиску на Росію".
Що передбачає Глобальний саміт миру у Швейцарії
- Вперше про Саміт миру розповів президент України у квітні. Він заявив, що він має відбутися у червні, а зараз влада працює над тим, щоб він став справді глобальним.
- Саміт пройде 15 – 16 червня 2024 року у Швейцарії. Місцем його проведення обрали Бюргеншток, поблизу неподалік швейцарського міста Люцерн.
- Питання, які розглядатимуть на Саміті миру стосуватимуться кількох сфер і не будуть пов'язані безпосередньо з бойовими діями. Зокрема, розглянуть 3 питання: енергетичну безпеку, ядерну безпеку, питання вільного судноплавства (харчова безпека) і неблокування Чорного та Азовського морів.