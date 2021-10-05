В частности благодаря Соединенным Штатам Америки и решению Джо Байдена. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Климкин: Только США могут жестко разговаривать с ЕС, Германией

По его словам, только США могут жестко и действенно разговаривать с Европейским Союзом, с Германией. И также только Белый Дом может играть с ними в сложные и эффективные политические игры.

Сертификация "Северного потока-2" может быть затянута, и здесь основные карты в руках Байдена и США,

– одчеркнул дипломат.

Он также считает, что Украина сейчас должна в этом вопросе выполнять несколько шагов. Прежде всего – говорить с Европейской комиссией о необходимости включения нашей страны в список государств, в отношении которых энергетическая безопасность является ключевой и критической.

Если Еврокомиссия такое решение примет, его утвердит Евросоюз. И тогда ЕС будет вынужден не только политически, но и юридически действовать во избежание каких-либо манипуляций "Газпрома" и кризисных ситуаций вокруг Украины.

Также есть момент, связанный с США. Только американская администрация может нарисовать сейчас "красные линии" как России и Путину, так и Германии и Европейскому Союзу. Павел Климкин Бывший министр иностранных дел Украины

Экс-глава МИД считает, что Украина должна ответить, действительно ли сейчас делается все по нашей газотранспортной системе, или наша позиция понятна для международных партнеров.

"Я считаю, что сейчас наша тактика и стратегия должны быть полностью согласованными с американцами", – подытожил Климкин.

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