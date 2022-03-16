Основные силы оккупанты направляют в зону ООС, – Арестович
16 марта 2022 , 12:09Читати новину українською
Россияне продолжают нести значительные потери. Основные силы оккупанты перебрасывают в зону Операции объединенных сил.
Самые горячие точки на линии фронта не изменились в течение суток. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
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Серьезные потери у врага были в направлении Изюма и Николаева. Кроме того, орки вязнут в тактических боях, которые разворачиваются в пользу Украины.
Смотрите утреннее обращение Арестовича за 16 марта: