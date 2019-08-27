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      Особенная девушка покорила Говерлу необычным способом в День Независимости – видео

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      19-летняя Надежда Танчинец из Закарпатья на инвалидной коляске покорила Говерлу в День независимости
      19-летняя Надежда Танчинец из Закарпатья на инвалидной коляске покорила Говерлу в День независимости / Facebook-страница Надежды Танчинец

      В День Независимости сбылась мечта Надежды Танчинец из Виноградова на Закарпатье. 19-летней девушке удалось не просто покорить самую высокую украинскую вершину Говерлу, а сделать это на инвалидной коляске. А помогли ей в этом благотворители и волонтеры из ее родного города.

      Надежда из-за болезни всю жизнь является прикованной к инвалидной коляске. Но, несмотря на это, она всегда остается активной и жизнерадостной.

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      "Никогда не сдавайтесь! Мечты сбываются!"
      – произнесла особенная девушка после восхождения на Говерлу.

      Надія Танчинець, Говерла, людина з інвалідністю, особлива людина
      Сбылась мечта 19-летней Надежды Танчинец, которая имеет инвалидность

      Воплотить в жизнь эту ее мечту помогли благотворители из фонда "Виноградов", а такая идея у них возникла еще год назад. Вдохновили активистов на такой поступок их львовские коллеги, которые осуществляют такие походы с помощью специально оборудованной тележки – так называемой "джульетки", передает ресурс "Голос Карпат".

      Заметим, что Надежда стала самой молодой "особенной" покорительницей Говерлы. И это уже не первый ее подвиг. В частности, в прошлом году она осуществила сплав по Тисе, однако на этом останавливаться не собирается.

      Кроме Надежды, в Украине можно рассказать об активисте Дмитрие Щебетюке, который вместе со своим другом Константином Ичком на инвалидной коляске путешествует по Европе. Имея всего 100 евро на двоих, ребята побывали уже в 10 странах.

      blog_ava
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      26 августа
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      Теги: Карпаты Отдых Новости Закарпатья Новости Украины Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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