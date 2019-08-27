Особенная девушка покорила Говерлу необычным способом в День Независимости – видео

В День Независимости сбылась мечта Надежды Танчинец из Виноградова на Закарпатье. 19-летней девушке удалось не просто покорить самую высокую украинскую вершину Говерлу, а сделать это на инвалидной коляске. А помогли ей в этом благотворители и волонтеры из ее родного города.

Надежда из-за болезни всю жизнь является прикованной к инвалидной коляске. Но, несмотря на это, она всегда остается активной и жизнерадостной.

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"Никогда не сдавайтесь! Мечты сбываются!"

– произнесла особенная девушка после восхождения на Говерлу.



Сбылась мечта 19-летней Надежды Танчинец, которая имеет инвалидность

Воплотить в жизнь эту ее мечту помогли благотворители из фонда "Виноградов", а такая идея у них возникла еще год назад. Вдохновили активистов на такой поступок их львовские коллеги, которые осуществляют такие походы с помощью специально оборудованной тележки – так называемой "джульетки", передает ресурс "Голос Карпат".

Заметим, что Надежда стала самой молодой "особенной" покорительницей Говерлы. И это уже не первый ее подвиг. В частности, в прошлом году она осуществила сплав по Тисе, однако на этом останавливаться не собирается.

Кроме Надежды, в Украине можно рассказать об активисте Дмитрие Щебетюке, который вместе со своим другом Константином Ичком на инвалидной коляске путешествует по Европе. Имея всего 100 евро на двоих, ребята побывали уже в 10 странах.