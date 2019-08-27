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      Особлива дівчина підкорила Говерлу незвичайним способом: сталося це у День Незалежності – відео

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      19-річна Надії Танчинець із Закарпаття на інвалідному візку підкорила Говерлу у День незалежності
      19-річна Надії Танчинець із Закарпаття на інвалідному візку підкорила Говерлу у День незалежності / Facebook-сторінка Надії Танчинець

      У День Незалежності збулася мрія Надії Танчинець з Виноградова на Закарпатті. 19-річній дівчині вдалося не просто підкорити найвищу українську вершину Говерлу, а зробити це на інвалідному візку. А допомогли їй у цьому благодійники та волонтери з її рідного міста.

      Надія через хворобу усе своє життя є прикутою до інвалідного візка. Але, попри це, вона завжди залишається активною та життєрадісною.

      Цікаво! Унікальний гурток для дітей з інвалідністю: що відомо

      "Ніколи не здавайтеся! Мрії збуваються!"
      – виголосила особлива дівчина після сходження на Говерлу.

      Надія Танчинець, Говерла, людина з інвалідністю, особлива людина
      Збулася мрія 19-річної Надії Танчинець, що має інвалідність 

      Втілити у життя цю її мрію допомогли благодійники з фонду "Виноградів", а така ідея у них виникла ще рік тому. Надихнули активістів на такий вчинок їхні львівські колеги, які здійснюють такі походи за допомогою спеціально обладнаного візка – так званої "джульєтки", передає ресурс "Голос Карпат".

      Зауважимо, що Надія стала наймолодшою "особливою" підкорювачкою Говерли. І це вже не перший її подвиг. Зокрема, торік вона здійснила сплав Тисою, проте на цьому зупинятися не збирається.

      Окрім Надії, в Україні також можна розповісти про активіста Дмитра Щебетюка, який разом зі своїм другом Костянтином Ічком на інвалідному візку подорожують Європою. Маючи лише 100 євро на двох, хлопці побували вже у 10 країнах.

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      Теги: Новини Закарпаття Відпочинок Карпати Новини України Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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