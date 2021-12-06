Особенности русского гибридного империализма

Я, конечно, не военный эксперт, и не буду обсуждать военный аспект потенциального углубления военной агрессии со стороны России. Но я давно изучаю информационную составляющую русского империализма. И вот что вам хочу сказать. Далее читайте на украинском языке.

Готуючись до агресії Росія завжди намагається це максимально приховати.

До теми Путін готовий втопити Україну в крові

Тихий агресор

Вони не "тупотять" на кордоні. Навпаки, найкращий варіант, коли підготовка до агресії збігається у часі зі значимою подією світового масштабу. Наприклад – Олімпіадою. Повинні говорити про щось, а не про потенційну агресію Росії.

Весь час підготовки купа найнятих Росією експертів, лідерів думок, політиків у всіх країнах світу повинні відкидати саму ідею агресії з боку Росії. Цього не може бути, бо не може бути. Це все вигадки ЦРУ і так далі. Не "зливати" у ЗМІ "карти нападу", а обвинувачувати тих, хто висуває саме припущення агресії.

Медійна істерія

Весь час підготовки Росія має у себе в інформаційному просторі активно просувати ідею загрози з боку об'єкта агресії.

Приміром, що Україна готується уже зараз "повертати Крим і Донбас військовим шляхом". Про це мають кричати з кожної праски.

Повинні бути істеричні сюжети на телебаченні. Градус неадеквату на момент агресії має бути максимальним.

Оскільки зараз все трохи не так, то я поки схиляюсь до підвищення ставок у геополітичній грі Кремля.