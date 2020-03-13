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      Особое внимание из-за коронавируса уделят здоровью военных, – Зеленский

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      Владимир Зеленский записал обращение к украинцам в связи с введением национального карантина и закрытием границы. Так, он пообещал, что о здоровье защитников нашего государства позаботятся как можно лучше.

      Отдельное внимание в связи с коронавирусом будет уделено здоровью наших военных. Об этом заявил президент в видеообращении.

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      Они защищают нашу страну от вируса посягательства на наши территории, мы защитим их от всех вирусов. Они будут максимально обеспечены и защищены,
      – отметил президент.

      Актуально это на фоне информации о 12 случаях инфицирования коронавирусом в оккупированной Горловке, о которых сегодня заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Известно, что инфекцию принесла женщина, которая через Москву возвращалась из Китая. Из-за такой ситуации в Донецкой области, Украина не будет пускать с оккупированных территорий людей с регистрацией в ОРДЛО.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Оккупированные территории Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
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