Особливу увагу через коронавірус приділять здоров'ю військових, – Зеленський

Володимир Зеленський записав звернення до українців у зв'язку із запровадженням національного карантину і закриттям кордону. Так, він пообіцяв, що про здоров'я захисників нашої держави подбають якнайкраще.

Окрема увага у зв'язку із коронавірусом буде приділена здоров'ю наших військових. Про це заявив президент у відеозверненні.

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Вони захищають нашу країну від вірусу посягання на наші території, ми захистимо їх від усіх інших вірусів. Вони будуть максимально забезпечені та захищені,

– зазначив президент.

Актуально це на тлі інформації щодо 12 випадків інфікування коронавірусом в окупованій Горлівці, про які сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Відомо, що інфекцію принесла жінка, яка через Москву поверталася з Китаю. Через таку ситуацію на Донеччині, Україна не пускатиме з окупованих територій людей із реєстрацією в ОРДЛО.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу