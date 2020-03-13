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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Особливу увагу через коронавірус приділять здоров'ю військових, – Зеленський

      -
      Зеленський обіцяє, що про здоров'я військових подбають / фото 24 каналу

      Володимир Зеленський записав звернення до українців у зв'язку із запровадженням національного карантину і закриттям кордону. Так, він пообіцяв, що про здоров'я захисників нашої держави подбають якнайкраще.

      Окрема увага у зв'язку із коронавірусом буде приділена здоров'ю наших військових. Про це заявив президент у відеозверненні.

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      Вони захищають нашу країну від вірусу посягання на наші території, ми захистимо їх від усіх інших вірусів. Вони будуть максимально забезпечені та захищені, 
      – зазначив президент.

      Актуально це на тлі інформації щодо 12 випадків інфікування коронавірусом в окупованій Горлівці, про які сьогодні заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Відомо, що інфекцію принесла жінка, яка через Москву поверталася з Китаю. Через таку ситуацію на Донеччині, Україна не пускатиме з окупованих територій людей із реєстрацією в ОРДЛО.

      Карта окупованих територій
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Володимир Зеленський Новини України Окуповані території Збройні сили України Війна на Донбасі Новини політики
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