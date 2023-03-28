Он вернулся из Сумщины – сегодня был в Ахтырке, в Тростянце, в Сумах, на позициях наших пограничников.
Кстати Под носом у врага: Зеленский посетил границу Украины с Россией
Впечатления – особенные. Регион – рядом с врагом. Угроза – постоянная,
– рассказал президент.
Он заметил, что обстрелы пограничника – постоянные, но люди сильнее любых страхов.
Как проходил визит в Сумскую область
Глава государства отметил, что возобновление продолжается, бизнес постепенно возвращается, а люди отстраивают жизнь. Также Зеленский передал Ахтырке специальное отличие города-героя и поздравил Тростянец с годовщиной освобождения от оккупанта.
Далее было совещание с представителями местных властей Сумщины и Черниговщины. Кроме того, президент провел совещание с командующими, которые отвечают непосредственно за защиту всех регионов. Особый разговор был с главой пограничной службы.