Украинский лидер заслушал доклад о порядке обороны и защиты границы Украины в пределах участка ответственности Сумского пограничного отряда. Россия активизировала обстрелы со своей территории.

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Больше всего от действий страны-террористки страдает Белопольская территориальная община.

Пограничники проинформировали президента о комплексе мер, принимаемых в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины на этом направлении, чтобы иметь все возможности противодействовать врагу,

– говорится в сообщении.

Зеленский посетил границу Украины с Россией: смотрите видео

Поездки Зеленского по Украине – главное

Владимир Зеленский побывал 23 марта в Херсонской области. В частности, украинский лидер посетил село Посад-Покровское. Оно очень пострадало от действий российских оккупантов. Зеленский осмотрел Пункт Несокрушимости и один из мобильных домов, установленных в Посаде-Покровском.

Уже 27 марта украинский лидер посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области. Там Зеленский поблагодарил героев за защиту и вручил ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и "За мужество" ІІІ степени.