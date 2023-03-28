Український лідер заслухав доповідь щодо порядку оборони та захисту кордону України у межах ділянки відповідальності Сумського прикордонного загону. Росія активізувала обстріли зі своєї території.
Зверніть увагу Часті поїздки Зеленського на бойові позиції: військовий експерт припустив, яка їхня мета
Найбільше від дій країни-терористки потерпає Білопільська територіальна громада.
Прикордонники поінформували Президента про комплекс заходів, яких вживають у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони України на цьому напрямку, щоб мати всі можливості протидіяти ворогу,
– мовиться у повідомленні.
Зеленський відвідав кордон України з Росією: дивіться відео
Поїздки Зеленського по Україні – головне
- Володимир Зеленський 23 березня побував у Херсонській області. Зокрема, український лідер відвідав село Посад-Покровське. Воно дуже постраждало від дій російських окупантів. Зеленський оглянув Пункт Незламності та один із мобільних будинків, які встановили у Посад-Покровському.
- Вже 27 березня український лідер відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області. Там Зеленський подякував героям за захист та вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.