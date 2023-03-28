Він повернувся з Сумщини – сьогодні був в Охтирці, у Тростянці, в Сумах, на позиціях наших прикордонників.

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Враження – особливі. Регіон – поруч із ворогом. Загроза – постійна,

– розповів президент.

Він зауважив, що обстріли прикордоння – постійні, але люди сильніші за будь-які страхи.

Як відбувався візит на Сумщину

Глава держави зазначив, що відновлення триває, бізнес поступово повертається, а люди відбудовують життя. Також Зеленський передав Охтирці спеціальну відзнаку міста-героя та привітав Тростянець із річницею звільнення від окупанта.

Далі була нарада з представниками місцевої влади Сумщини і Чернігівщини. Крім того, президент провів нараду з командувачами, які відповідають безпосередньо за захист уих регіонів. Особлива розмова була з головою прикордонної служби.

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