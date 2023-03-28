Так українське військово-політичне керівництво створює психологічний тиск на росіян, адже їхній так званий лідер переважно воліє не покидати свого бункера. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
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Черник переконаний, що так Верховний Головнокомандувач ЗСУ тисне на ворога.
На російських інформаційних майданчиках є нескінченне виття, що українці це боягузи, а особливо боягузи це військово-політичне керівництво нашої держави,
– додав мовець.
Однак зважаючи на часті поїздки Зеленського, все це виглядає як маячня.
Путіна в такій ситуації не можливо побачити
Військовий експерт переконаний, що поїздки української влади на фронт є абсолютно правильно рефлексією на пропагандистські заяви росіян. Так Володимир Зеленський змушує противника нервувати, адже побачити його лідера в подібних ситуаціях практично неможливо.
Він здатний лише приїхати в Маріуполь, трошки побути там і щезнути. Натомість українське командування вдало тисне на психологічний і моральний стан росіян,
– резюмував Черник.
Зеленський 27 березня відвідав Запоріжжя
- Володимир Зеленський відвідав командний пункт оперативного угруповання військ "Запоріжжя", де вручив ордени та медалі співробітникам Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
- Президент подякував воїнам за службу та вручив державні нагороди. У свою чергу військові подарували президентові коїн, що є символом військового братерства.
- Також Зеленський зустрівся з директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі. Вони разом відвідали Дніпровську ГЕС та оглянули нещодавні пошкодження дамби.
- Відео із зустрічі дивіться тут.