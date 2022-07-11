Зеленский направил в Раду законопроект об особом статусе для поляков в Украине

Польша приняла больше всего украинских беженцев, которые бежали от войны. Как благодарность за поддержку, в Украине решили предоставить полякам особый статус.

11 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особом статусе для поляков. На это уже отреагировал польский лидер Анджей Дуда.

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То, что сегодня происходит между поляками и украинцами, является лучшим доказательством того, что речь не идет о мести. Сегодня нет поляков, которые бы не знали, что такое Волынская резня, но они принимают под свою крышу украинцев, помогают всему народу и государству,

– подчеркнул Дуда.

Он добавил, что "по обе стороны границы, которой уже нет, нужна большая ответственность за будущее".

Заметим, о внесении законопроекта в Раду сообщил Дуда. Пока документа нет на сайте украинского парламента.

Что известно об особом статусе для поляков

В первый раз Зеленский заговорил о нем в мае, когда в Киев приехал польский президент. Украинский лидер благодарил коллегу за то, что наши граждане получили в соседней стране почти такие же права, как и поляки. Зеленский подчеркнул, что не оставит это без ответа и анонсировал аналогичный законопроект в Украине.

Дай Бог, чтобы польским гражданам никогда в жизни не понадобились все эти преимущества в условиях войны. Но эти законы имеют большое символическое значение, которые показывают, что украинцы и поляки – родные и равные,

– отметил президент Украины.

Отметим, что 11 июля в Польше чтят память жертв Волынской трагедии. Поэтому решение именно в этот день внести в Раду законопроект относительно особого статуса для поляков стало символическим.

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