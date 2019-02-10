"Осознаем уровень угрозы": как правоохранители будут обеспечивать безопасность на выборах

Резервные подразделения полиции, контроль над режимными помещениями и глобальные мероприятия – в полиции осознают возможные угрозы во время президентский выборов. Общественную безопасность там называют важнейшей задачей.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Сколько кандидатов в президенты Украины попросили у полиции об охране

Он отметил, что количество массовых мероприятий, связанных с выборами, увеличивается каждый день.

Подчеркиваю проведены превентивные меры по недопущению правонарушений. Должна быть задействована "полиция диалога". Мы осознаем уровень террористической угрозы, поэтому нужно проводить также и фильтрационные мероприятия,

– заявил Яровой.

Заместитель главы МВД также добавил, что все спецподразделения Нацполиции, находящиеся в резервах, будут задействовать при необходимости.

Кроме того, в полиции считают необходимым взять под контроль все режимные помещения, особенно с оружием и секретными документами.

В ведомстве также сообщили, что в течение недели территориальными органами Нацполиции зарегистрировали 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, начали 24 уголовных производства.



Выборы президента 2019: главные даты