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      "Осознаем уровень угрозы": как правоохранители будут обеспечивать безопасность на выборах

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      Полиция усилит безопасность во время избирательной кампании из-за угрозы терактов
      Полиция усилит безопасность во время избирательной кампании из-за угрозы терактов / Фото из открытых источников

      Резервные подразделения полиции, контроль над режимными помещениями и глобальные мероприятия – в полиции осознают возможные угрозы во время президентский выборов. Общественную безопасность там называют важнейшей задачей.

      Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

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      Он отметил, что количество массовых мероприятий, связанных с выборами, увеличивается каждый день.

      Подчеркиваю проведены превентивные меры по недопущению правонарушений. Должна быть задействована "полиция диалога". Мы осознаем уровень террористической угрозы, поэтому нужно проводить также и фильтрационные мероприятия,
      – заявил Яровой.

      Заместитель главы МВД также добавил, что все спецподразделения Нацполиции, находящиеся в резервах, будут задействовать при необходимости.

      Кроме того, в полиции считают необходимым взять под контроль все режимные помещения, особенно с оружием и секретными документами.

      В ведомстве также сообщили, что в течение недели территориальными органами Нацполиции зарегистрировали 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, начали 24 уголовных производства.

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      Теги: Украина – Россия Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Полиция
      Источник: 24 Канал
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