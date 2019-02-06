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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Сколько кандидатов в президенты Украины попросили у полиции об охране

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      Аваков рассказал, сколько кандидатов в президенты Украины попросили у полиции об охране
      Аваков рассказал, сколько кандидатов в президенты Украины попросили у полиции об охране / Getty Images

      За предоставлением охраны в полицию обратились уже 11 кандидатов в президенты Украины. Если кандидат считает, что на каком-то событии против него готовится провокация, то правоохранители должны сопровождать его, чтобы обеспечить порядок.

      "Сейчас у каждого кандидата в президенты есть от нас предложение: имеет возможность обратиться в Национальную полицию для того, чтобы получить полицейскую охрану для реализации своих полномочий, кандидата в президенты. Таких людей уже 11, которые воспользовались этим предложением", – сказал на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности министр внутренних дел Арсен Аваков.

      Читайте также: Аваков предостерег "Нацдружины" от силового контроля на выборах президента

      Ранее Аваков пообещал, что все кандидаты в президенты Украины получат защиту, но – не преференции.

      Министр также рассказал, что в Украине делаются попытки развернуть систему масштабного подкупа избирателей, которые будут голосовать за будущего президента. Полиция уже открыла 9 уголовных дел по нарушениям накануне выборов.

      Какие главные даты выборов президента Украины 2019?Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Окончательный список кандидатов в президенты объявят 8 марта. Первый тур голосования за будущего президента состоится 31 марта. Официальные его результаты должны сообщить до 10 апреля. Если придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.

      Документы в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах подали 90 человек. 37 из них Центризбирком уже зарегистрировал. Регистрация завершится 8 февраля.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Полиция Министерство внутренних дел Арсен Аваков Новости политики
      Источник: 24 канал
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