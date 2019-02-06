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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Скільки кандидатів у президенти України попросили у поліції про охорону

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      Аваков розповів, скільки кандидатів у президенти України попросили у поліції про охорону
      Аваков розповів, скільки кандидатів у президенти України попросили у поліції про охорону / Getty Images

      По надання охорони до поліції звернулися вже 11 кандидатів у президенти України. Якщо кандидат вважає, що на якійсь події проти нього готується провокація, то правоохоронці мають супроводжуватимуть його, щоб забезпечити порядок.

      "Зараз кожен кандидат у президенти має від нас пропозицію: має можливість звернутися у Національну поліцію для того, щоб отримати поліцейську охорону для реалізації своїх повноважень кандидата в президенти. Таких людей вже 11, які скористалися цією пропозицією", – сказав на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

      Читайте також: Аваков застеріг "Нацдружини" від силового контролю на виборах президента

      Раніше Аваков пообіцяв, що всі кандидати у президенти України отримають захист, проте – не преференції.

      Міністр також розповідав, що в Україні робляться спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців, які голосуватимуть за майбутнього президента. Поліція вже відкрила 9 кримінальних справ щодо порушень напередодні виборів.

      Які головні дати виборів президента України 2019? Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний перелік кандидатів у президенти оголосять 8 березня. Перший тур голосування за майбутнього президента відбудеться 31 березня. Офіційні його результати повинні повідомити до 10 квітня. Якщо доведеться проводити другий тур виборів, то він відбудеться 21 квітня.

      Документи до Центральної виборчої комісії для участі у президентських виборах подали 90 осіб. 37 із них Центрвиборчком вже зареєстрував. Реєстрація завершиться 8 лютого.

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      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Поліція Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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