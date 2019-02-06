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      Аваков застеріг "Нацдружини" від силового контролю на виборах президента

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      Аваков застеріг "Нацдружини" від силового контролю на виборах президента
      Аваков застеріг "Нацдружини" від силового контролю на виборах президента / Getty Images

      Якщо "Національні дружини", зареєстровані ЦВК спостерігачами на виборах президента України, братимуть на себе силові функції, це буде припинено.

      "Якщо ЦВК ухвалила рішення, ми приймаємо їх як спостерігачів. Але якщо вони позиціонуватимуть себе як функцію силового контролю, то ми припинимо цю діяльність", – сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи рішення ЦВК зареєструвати "Нацдружини" спостерігачами на виборах.

      Читайте також: Аваков заявив про спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців

      14 січня Аваков пообіцяв, що всі кандидати на пост президента України отримають захист, проте – не преференції.

      Хто такі "Національні дружини"? Це ультраправа організація (склад близько тисячі осіб), зареєстрована у травні 2017 року ветеранами полку Нацгвардії "Азов". Радник голови МВС Антон Геращенко заявляв, що представники організації збираються охороняти порядок на вулицях та обороняти країну від зовнішньої агресії.

      Уперше особливу увагу ця організація привернула до себе у січні 2018 року, коли так звану присягу склали близько 600 "дружинників" з усієї країни. Тоді вони пройшли в камуфляжному однострої та масках маршем через центр Києва.

      За минулий рік "Нацдружини" запам’яталися силовими акціями: бійками із забудовниками, показовим викриттям напівлегальних казино у мережі лотерей "МСЛ", нападом на ромський табір у Києві.

      Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії? Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

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      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Національна дружина Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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