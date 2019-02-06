Аваков предостерег "Нацдружины" от силового контроля на выборах президента

Если "Национальные дружины", зарегистрированные ЦИК наблюдателями на выборах президента Украины, возьмут на себя силовые функции, это будет прекращено.

"Если ЦИК приняла решение, мы принимаем их как наблюдателей. Но если они будут позиционировать себя, как функцию силового контроля, то мы прекратим эту деятельность", – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя решение ЦИК зарегистрировать "Нацдружины" наблюдателями на выборах.

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14 января Аваков пообещал, что все кандидаты на пост президента Украины получат защиту, но не преференции.

Кто такие "Национальные дружины"? Это ультраправая организация (состав около тысячи человек), зарегистрированная в мае 2017 года ветеранами полка Нацгвардии "Азов". Советник главы МВД Антон Геращенко заявлял, что представители организации собираются охранять порядок на улицах и защищать страну от внешней агрессии.



Впервые особое внимание эта организация привлекла к себе в январе 2018 года, когда так называемую присягу составили около 600 "дружинников" со всей страны. Тогда они прошли в камуфляжной униформе и масках маршем через центр Киева.



За прошлый год "Нацдружины" запомнились силовыми акциями: драками с застройщиками, показательным разоблачением полулегальных казино в сети лотерей "МСЛ", нападением на цыганский табор в Киеве.

Выборы президента 2019: какие Главные даты избирательной кампании? Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.