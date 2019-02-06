21:19
6 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как опозорился Путин. Почему Лавров поехал за солью аж в Кыргызстан
      Вєсті Кремля
      21:26, 5 февраля
      Вести.UA: Как радикалы победили здравый смысл. Кто из украинцев забрасывал удочку Рыбке
      Вєсті.UA
      19:13, сегодня
      Скандал в Донецком медуниверситете: кто обманывал студентов на миллионы долларов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Аваков предостерег "Нацдружины" от силового контроля на выборах президента

      7 Читати новину українською
      Аваков предостерег "Нацдружини" от силового контроля на выборах президента
      Аваков предостерег "Нацдружини" от силового контроля на выборах президента / Getty Images

      Если "Национальные дружины", зарегистрированные ЦИК наблюдателями на выборах президента Украины, возьмут на себя силовые функции, это будет прекращено.

      "Если ЦИК приняла решение, мы принимаем их как наблюдателей. Но если они будут позиционировать себя, как функцию силового контроля, то мы прекратим эту деятельность", – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя решение ЦИК зарегистрировать "Нацдружины" наблюдателями на выборах.

      Читайте также: Аваков заявил о попытках развернуть систему масштабного подкупа избирателей

      14 января Аваков пообещал, что все кандидаты на пост президента Украины получат защиту, но не преференции.

      Кто такие "Национальные дружины"? Это ультраправая организация (состав около тысячи человек), зарегистрированная в мае 2017 года ветеранами полка Нацгвардии "Азов". Советник главы МВД Антон Геращенко заявлял, что представители организации собираются охранять порядок на улицах и защищать страну от внешней агрессии.

      Впервые особое внимание эта организация привлекла к себе в январе 2018 года, когда так называемую присягу составили около 600 "дружинников" со всей страны. Тогда они прошли в камуфляжной униформе и масках маршем через центр Киева.

      За прошлый год "Нацдружины" запомнились силовыми акциями: драками с застройщиками, показательным разоблачением полулегальных казино в сети лотерей "МСЛ", нападением на цыганский табор в Киеве.

      Выборы президента 2019: какие Главные даты избирательной кампании? Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      blog_ava
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня
      87571
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Национальная дружина Министерство внутренних дел Арсен Аваков Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
      сегодня , 21:03 Лучшие смартфоны января – рейтинг Техно 24
      14
      Потік свідомості: що вєщав Янукович та кого рекламував
      сегодня , 20:20 Потік свідомості: що вєщав Янукович та кого рекламував
      Артем Овдієнко 429
      Без документов и денег в чужом городе: что делать и куда обращаться
      сегодня , 19:01 Без документов и денег в чужом городе: что делать и куда обращаться
      208
      Супрун предлагали взятку квартирой, но она отказалась: что об этом нужно знать
      сегодня , 18:34 Супрун предлагали взятку квартирой, но она отказалась: что об этом нужно знать
      71
      Монетизация субсидий и льгот запущена: как она будет действовать
      сегодня , 18:00 Монетизация субсидий и льгот запущена: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 4638
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Зарплата министра Ревы: названа сумма, которую он заработал за прошлый год
       11 января 2018 , 10:46
      Террористы обстреляли из "Градов" "своих", — штаб АТО
       11 апреля 2015 , 23:58
      Great Wall готовит к серийному производству электромобиль за 15 тысяч долларов
       23 августа 2018 , 12:30
      Манчестер Юнайтед уже нашел 60-миллионную замену для Де Хеа
       18 ноября 2018 , 09:37
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук