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      ЗАТРИМАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ЩОДО ГАНДЗЮК НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Усвідомлюємо рівень терористичної загрози": як правоохоронці гарантуватимуть безпеку на виборах

      26 Читать новость на русском
      Поліція посилить безпеку під час виборчої кампанії через загрозу терактів
      Поліція посилить безпеку під час виборчої кампанії через загрозу терактів / Фото з відкритих джерел

      Резервні підрозділи поліції, контроль над режимними приміщеннями та глобальні заходи – у поліції усвідомлюють можливі загрози під час президентський виборів. Громадську безпеку там називають найважливішим завданням.

      Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє прес-служба відомства.

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      Він наголосив, що кількість масових заходів, пов’язаних з виборами, збільшується кожного дня.

      Наголошую на проведені превентивних заходів з недопущення правопорушень. Повинна бути задіяна "поліція діалогу". Ми усвідомлюємо рівень терористичної загрози, тому потрібно проводити також і фільтраційні заходи,
      – заявив Яровий.

      Заступник глави МВС також додав, що усі спецпідрозділи Нацполіції, що перебувають у резервах, будуть задіювати за необхідності.

      Окрім того, у поліції вважають необхідним взяти під контроль всі режимні приміщення, особливо зі зброєю та таємними документами.

      У відомстві також повідомили, що протягом тижня територіальними органами Нацполіції зареєстровали 350 заяв та повідомлень про порушення, пов’язані з виборчим процесом, розпочали 24 кримінальні провадження.

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      Теги: Президентські вибори 2019 Україна – Росія Новини України Новини політики Поліція Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 Канал
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