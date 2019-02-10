"Усвідомлюємо рівень терористичної загрози": як правоохоронці гарантуватимуть безпеку на виборах

Резервні підрозділи поліції, контроль над режимними приміщеннями та глобальні заходи – у поліції усвідомлюють можливі загрози під час президентський виборів. Громадську безпеку там називають найважливішим завданням.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє прес-служба відомства.

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Він наголосив, що кількість масових заходів, пов’язаних з виборами, збільшується кожного дня.

Наголошую на проведені превентивних заходів з недопущення правопорушень. Повинна бути задіяна "поліція діалогу". Ми усвідомлюємо рівень терористичної загрози, тому потрібно проводити також і фільтраційні заходи,

– заявив Яровий.

Заступник глави МВС також додав, що усі спецпідрозділи Нацполіції, що перебувають у резервах, будуть задіювати за необхідності.

Окрім того, у поліції вважають необхідним взяти під контроль всі режимні приміщення, особливо зі зброєю та таємними документами.

У відомстві також повідомили, що протягом тижня територіальними органами Нацполіції зареєстровали 350 заяв та повідомлень про порушення, пов’язані з виборчим процесом, розпочали 24 кримінальні провадження.



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