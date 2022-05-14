Остается только один: Укрзализныця прекращает курсирование эвакуационных поездов

В первые дни войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Часть из них делала это посредством железнодорожного сообщения. Тогда Укрзализныця запустила немало эвакуационных поездов.

Война в Украине продолжается и дальше. Следовательно, продолжаются обстрелы украинских городов и сел. Многие украинцы вынуждены покинуть свои дома из-за войны. По состоянию на 11 мая в Украине было зафиксировано более 8 миллионов внутриперемещенных лиц (такие данные приводит Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий).

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Помогала выбираться из охваченных войной регионов Укрзализныця. По Украине непрерывно курсировали эвакуационные поезда. На Запад страны железнодорожники вывезли около 4 миллионов украинцев. Более 500 тысяч украинцев эвакуировались за границу. И курсировали эти поезда бесплатно.

Однако теперь "Укрзалізниця" прекращает курсирование эвакуационных поездов. Причиной такого решения в компании назвали существенное снижение спроса на такие рейсы. Например, 12 мая компания перевезла 30 тысяч пассажиров, и только 177 из них – на эвакуационных поездах. Вместо этого все больше людей пользуются обычным сервисом Укрзализныци.

Поэтому пока останется один рейс для эвакуации людей из города Покровск Донецкой области.

Мы продолжаем предоставлять эвакуационный сервис, где он действительно нужен. Мы его сейчас делаем с Покровском и будем делать до тех пор, пока это будет нужно. Все меньше и меньше людей пользуется им, но это люди, у которых ограниченная мобильность и железная дорога – единственный способ уехать", – рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Например, 14 мая будет только один эвакуационный поезд №234/233 по направлению Покровск – Днепр – Львов. Из Покровска он отправится в 16:30.

О том, какими будут эвакуационные поезда на следующие дни, в компании пока не сообщали.

Пока в компании решили сосредоточиться на возобновлении сообщения на участках, поврежденных врагом. Ведь российские оккупанты неоднократно обстреливали железнодорожное сообщение в Украине, повредив его. В критические дни поврежденной и заблокированной было до четверти железнодорожного сообщения в Украине. Также "Укрзализныця" пока не контролирует 10 процентов своей инфраструктуры.