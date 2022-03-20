Мэр Львова сказал, что есть те, которые охраняют наш покой и защищают страну. Но кое-кто каждое утро выходит на свою улицу и наводит там порядок.

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В военное время мне особенно тоскливо наблюдать за работой наших коммунальных работников. Никто не знает, что на душе у человека, который вытирает лавку. Видимо, они не догадываются, что в это тревожное время остаются для кого-то индикатором стабильности и спокойствия в нашем городе, в каждом из наших городов,

– сказал Садовый.

По его словам, тысячи людей сейчас беспокоятся о львовянах и тех, кто живет в городе. Городской глава поблагодарил коммунальщиков за их труд.

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