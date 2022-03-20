Мер Львова сказав, що є ті, які охороняють наш спокій і захищають країну. Але дехто кожного ранку виходить на свою вулицю й наводить там порядок.

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У воєнний час мені особливо щемко спостерігати за роботою наших комунальних працівників. Ніхто не знає, що на душі у людини, яка витирає лавку. Мабуть, вони не здогадуються, що в цей тривожний час залишаються для когось індикатором стабільності і спокою у нашому місті, у кожному з наших міст,

– сказав Садовий.

За його словами, тисячі людей нині турбуються про львів'ян і тих, хто живе в місті. Міський голова подякував комунальникам за їхню працю.

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