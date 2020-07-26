В Черкасской области жители села Ивковцы латают ямы на дороге, которые оставили ремонтные бригады. Местные жители случайно наткнулись на заброшенный мастерами асфальт, собрали в кучу технику, которую удалось найти в селе, и приступили к работе.

Старенький трактор и экскаватор вместо современных катков – это единственная техника в импровизированной бригаде дорожников. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

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Перейти к работе решили, когда наткнулись на кучу никому не нужного асфальта в соседнем селе – Медведевке. "Валялся на бывшей ферме более года. Когда делали дорогу, не успели использовать. Высыпали как хлам, чтобы люди не видели", – рассказал Назар Лавриненко, местный.



Жители села Ивковцы самостоятельно взялись за ремонт / Скриншот из видео

Дороги не ремонтировали 30 лет

В 2020 году в Ивковцах впервые работали "автодоровцы", но немало ям оставили. Технологию местные расспросили у дорожников, но необходимого оборудования не имели, поэтому все инструменты придумали сами.



На дороге осталось немало ям / Скриншот из видео

Чтобы растопить затвердевший асфальт – принесли из дома баллон с газом и горелку. "Сложного нет вообще ничего. Один греет, другой трамбует, третий просто разбивает асфальт, чтобы можно было туда положить", – пояснил житель села Юрий Грицан.

Катка для асфальта тоже было взять негде, поэтому сами сделали трамбовку из арматуры. В селе ремонту рады, особенно радуются водители.



Селяне своими силами ремонтируют дорогу в Черкасской области / Скриншот из видео

В ОТО не хватает бюджета

С путями в Медведевской ОТО – непросто. Ее председатель Алексей Лавриненко пояснил: пытаются ремонтировать, но на все сразу бюджета не хватает.

Я благодарен тем предпринимателям, которые работают там и прикладывают усилия, чтобы эти дороги были. Мы все, что могли сделать, сделали с весны,

– прокомментировал он.

Импровизированная дорожная бригада настроена решительно: хотят залатать все ямы в селе. Не обходят даже самые маленькие, чтобы через год они не превратились в большие канавы.