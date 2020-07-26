На Черкащині жителі села Івківці латають ями на дорозі, які залишили ремонтні бригади. Місцеві жителі випадково натрапили на покинутий майстрами асфальт, зібрали до купи техніку, яку вдалося знайти у селі, і приступили до роботи.

Старенький трактор та екскаватор замість сучасних катків – це єдина техніка в імпровізованій бригаді дорожників. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Взятись до роботи вирішили, коли натрапили на купу нікому не потрібного асфальту в сусідньому селі – Медведівці. "Валявся на колишній фермі понад рік. Колись робили дорогу, не встигли використати. Висипали як непотріб, аби люди не бачили" – розповів Назар Лавріненко, місцевий.



Жителі села Івківці самотужки взяли за ремонт / Скриншот з відео

Дороги не ремонтували 30 років

У 2020 році в Івківцях вперше працювали "автодорівці", але чимало ям залишили. Технологію місцеві розпитали у дорожників, але необхідного обладнання не мали, тож всі інструменти придумали самі.



На дорозі залишилося чимало ям / Скриншот з відео

Аби розтопити затверділий асфальт – принесли з дому балон з газом та пальник. "Складного немає взагалі нічого. Один гріє, інший трамбує, третій просто розбиває асфальт, щоб можна було туди покласти, – пояснив мешканець села Юрій Грицан.

Катка для асфальту теж було взяти ніде, тож самі зробили трамбовку з арматури. У селі ремонту раді, особливо тішаться водії.



Селяни самотужки ремонтують дорогу на Черкащині / Скриншот з відео

В ОТГ бракує бюджету

Із шляхами в Медведівській ОТГ – непросто. Її голова Олексій Лавріненко пояснив: намагаються ремонтувати, але на всі одразу бюджету бракує.

Я вдячний тим підприємцям, які працюють там і прикладають зусиль, аби ця дороги була. Ми все, що могли зробити, зробили з весни,

– прокоментував він.

Імпровізована дорожня бригада налаштована рішуче: хочуть залатати всі ями в селі. Не оминають навіть найменші, аби через рік вони не перетворилися на великі канави.