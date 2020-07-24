У Полтві відкрили першу чергу автомобільного обходу міста на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Її звели в межах програми "Велике будівництво".

Ця частина дороги була збудована дуже швидко з нуля фактично "в чистому полі", але при цьому має високу якість. Принаймні в цьому запевнив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, який взяв участь у відкритті дороги.

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Що відомо про нову частину дороги

Новозбудований автошлях сполучатиме дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський та М-22 Полтава – Олександрія й допоможе розвантажити обласний центр від транзитного транспорту, який рухається в бік Кременчука.

Обхід має на меті створення маршруту від Києва до Харкова. Сьогодні відкрито першу чергу – це 5,5 кілометрів дороги, кільцева транспортна розв'язка та дворівнева транспортна розв'язка європейського типу.

Заступник керівника ОП повідомив, що паралельно триває проєктування другої черги обходу, щоб люди, які прямують до Харкова, могли не заїжджати в Полтаву.

В ОП додали, що зведення об'їзду міста Полтави відбувається в межах співпраці України та Світового банку, загальна вартість проєкту – 139 мільйонві доларів. Будівельні роботи виконує компанія "Онур".

Ще у 2019 році тут було просто поле й пісок. Зараз це вже обхід міста Полтави, який дозволить розвантажити місто,

– похвалився Тимошенко.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков додав, що Полтавська область цьогоріч – одна з пріоритетних, тут зводять багато доріг. Зокрема, триває ремонт автошляху через Полтаву, який планують завершити до кінця серпня.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов наголосив, що транзитні вантажівки, які їдуть з Києва до Кременчука, в Полтаву не в'їжджатимуть.

Новозбудована частина дороги в Полтаві / Фото Офісу Президента і Полтавської ОДА

Що відомо про проєкт "Велике будівництво"

Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.

У межах проєкту "Велике будівництво" в Україні одночасно почалися будівельні роботи на понад 300 об’єктах. Завдяки цьому проєкту Кабмін хоче створити 150 тисяч нових робочих місць.

У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:

6,5 тисяч кілометрів доріг;

236 шкіл;

155 дитсадків;

212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;

422 медичні амбулаторії;

169 спорткомплексів.



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