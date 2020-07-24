Збудована з нуля "в чистому полі": в Полтаві похвалились новою частиною дороги – фото
У Полтві відкрили першу чергу автомобільного обходу міста на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Її звели в межах програми "Велике будівництво".
Ця частина дороги була збудована дуже швидко з нуля фактично "в чистому полі", але при цьому має високу якість. Принаймні в цьому запевнив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, який взяв участь у відкритті дороги.
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Що відомо про нову частину дороги
- Новозбудований автошлях сполучатиме дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський та М-22 Полтава – Олександрія й допоможе розвантажити обласний центр від транзитного транспорту, який рухається в бік Кременчука.
- Обхід має на меті створення маршруту від Києва до Харкова. Сьогодні відкрито першу чергу – це 5,5 кілометрів дороги, кільцева транспортна розв'язка та дворівнева транспортна розв'язка європейського типу.
- Заступник керівника ОП повідомив, що паралельно триває проєктування другої черги обходу, щоб люди, які прямують до Харкова, могли не заїжджати в Полтаву.
- В ОП додали, що зведення об'їзду міста Полтави відбувається в межах співпраці України та Світового банку, загальна вартість проєкту – 139 мільйонві доларів. Будівельні роботи виконує компанія "Онур".
Ще у 2019 році тут було просто поле й пісок. Зараз це вже обхід міста Полтави, який дозволить розвантажити місто,
– похвалився Тимошенко.
Голова Укравтодору Олександр Кубраков додав, що Полтавська область цьогоріч – одна з пріоритетних, тут зводять багато доріг. Зокрема, триває ремонт автошляху через Полтаву, який планують завершити до кінця серпня.
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов наголосив, що транзитні вантажівки, які їдуть з Києва до Кременчука, в Полтаву не в'їжджатимуть.
Новозбудована частина дороги в Полтаві / Фото Офісу Президента і Полтавської ОДА
Що відомо про проєкт "Велике будівництво"
Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Державного фонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.
У межах проєкту "Велике будівництво" в Україні одночасно почалися будівельні роботи на понад 300 об’єктах. Завдяки цьому проєкту Кабмін хоче створити 150 тисяч нових робочих місць.
У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:
- 6,5 тисяч кілометрів доріг;
- 236 шкіл;
- 155 дитсадків;
- 212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;
- 422 медичні амбулаторії;
- 169 спорткомплексів.
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