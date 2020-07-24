В Полтаве открыли первую очередь автомобильного объезда города на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Его построили в рамках программы "Большая стройка".

Эта часть дороги была построена очень быстро с нуля фактически "в чистом поле", но при этом имеет высокое качество. По крайней мере в этом заверил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который принял участие в открытии дороги.

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Что известно о новой части дороги

Новая автодорога соединяет дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский и М-22 Полтава – Александрия и поможет разгрузить областной центр от транзитного транспорта, который движется в сторону Кременчуга.

Цель – создание маршрута от Киева до Харькова. Сегодня открыта первая очередь – это 5,5 километров дороги, кольцевая транспортная развязка и двухуровневая транспортная развязка европейского типа.

Заместитель руководителя ОП сообщил, что параллельно идет проектирование второй очереди объезда, чтобы люди, которые следуют до Харькова, могли не заезжать в Полтаву.

В ОП добавили, что стоительство объезда города Полтавы происходит в рамках сотрудничества Украины и Всемирного банка, общая стоимость проекта – 139 миллионов долларов. Строительные работы выполняет компания "Онур".

Еще в 2019 году здесь было просто поле и песок. Сейчас это уже объезд города Полтавы, который позволит разгрузить город,

– похвастался Тимошенко.

Глава Укравтодора Александр Кубраков добавил, что Полтавская область в этом году – одна из приоритетных, здесь строят много дорог. В частности, продолжается ремонт автодороги через Полтаву, который планируют завершить до конца августа.

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов отметил, что транзитные грузовики, которые едут из Киева в Кременчуг, в Полтаву не будут въезжать.

Построенная часть дороги в Полтаве / Фото Офиса Президента и Полтавской ОГА

Что известно о проекте "Большая стройка"

Это совместный проект президента и правительства, который анонсировали еще осенью 2019 года. Его цель – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет реализовываться за бюджетные средства, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов.

В рамках проекта "Большая стройка" в Украине одновременно начались строительные работы на более чем 300 объектах. Благодаря этому проекту Кабмин хочет создать 150 тысяч новых рабочих мест.

В рамках "Большой стройки" построят или отремонтируют:

6,5 тысяч километров дорог;

236 школ;

155 детсадов;

212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней;

422 медицинские амбулатории;

169 спорткомплексов.



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