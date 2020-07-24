Построена с нуля "в чистом поле": в Полтаве похвастались новой частью дороги – фото
В Полтаве открыли первую очередь автомобильного объезда города на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Его построили в рамках программы "Большая стройка".
Эта часть дороги была построена очень быстро с нуля фактически "в чистом поле", но при этом имеет высокое качество. По крайней мере в этом заверил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который принял участие в открытии дороги.
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Что известно о новой части дороги
- Новая автодорога соединяет дороги М-03 Киев – Харьков – Довжанский и М-22 Полтава – Александрия и поможет разгрузить областной центр от транзитного транспорта, который движется в сторону Кременчуга.
- Цель – создание маршрута от Киева до Харькова. Сегодня открыта первая очередь – это 5,5 километров дороги, кольцевая транспортная развязка и двухуровневая транспортная развязка европейского типа.
- Заместитель руководителя ОП сообщил, что параллельно идет проектирование второй очереди объезда, чтобы люди, которые следуют до Харькова, могли не заезжать в Полтаву.
- В ОП добавили, что стоительство объезда города Полтавы происходит в рамках сотрудничества Украины и Всемирного банка, общая стоимость проекта – 139 миллионов долларов. Строительные работы выполняет компания "Онур".
Еще в 2019 году здесь было просто поле и песок. Сейчас это уже объезд города Полтавы, который позволит разгрузить город,
– похвастался Тимошенко.
Глава Укравтодора Александр Кубраков добавил, что Полтавская область в этом году – одна из приоритетных, здесь строят много дорог. В частности, продолжается ремонт автодороги через Полтаву, который планируют завершить до конца августа.
Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов отметил, что транзитные грузовики, которые едут из Киева в Кременчуг, в Полтаву не будут въезжать.
Построенная часть дороги в Полтаве / Фото Офиса Президента и Полтавской ОГА
Что известно о проекте "Большая стройка"
Это совместный проект президента и правительства, который анонсировали еще осенью 2019 года. Его цель – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет реализовываться за бюджетные средства, деньги Государственного фонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов.
В рамках проекта "Большая стройка" в Украине одновременно начались строительные работы на более чем 300 объектах. Благодаря этому проекту Кабмин хочет создать 150 тысяч новых рабочих мест.
В рамках "Большой стройки" построят или отремонтируют:
- 6,5 тысяч километров дорог;
- 236 школ;
- 155 детсадов;
- 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней;
- 422 медицинские амбулатории;
- 169 спорткомплексов.
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