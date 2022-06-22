Остались обломки: в России нашли второй самолет, который пропал с радаров и разбился

В Якутии нашли российский самолет Ан-30М, пропавший с радаров 22 июня. Он совершил жесткую посадку, но все выжили.

Так, самолет был найден в 70 километрах от населенного пункта Оленек, пишут российские СМИ, ссылаясь на данные спасателей.

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Как пропал самолет

Россияне забили тревогу, что самолет Ан-30М не приземлился в аэропорту. Он исчез с радаров, а экипаж последний раз выходил на связь, когда был в 30 километрах от поселка. Самолет выполнял коммерческий рейс, летел по маршруту Якутск – Оленек.

На борту самолета было семь человек. Выяснили, что все живы, но трем понадобилась помощь медиков.

Обнародовали фото самолета после жесткой посадки. От него остались обломки.

Обломки Ан-30М / Фото NEXTA Live:

Предыдущие авиакатастрофы у россиян

Накануне в Ростовской области упал штурмовик Су-25. По версии россиян, причиной аварии стала ошибка пилота, а самолет при падении мог задеть линию электропередач. Когда штурмовик упал, вспыхнул пожар. Пилот не выжил.

В министерстве обороны оккупантов подтвердили падение самолета. Сказали, что пилот летел без боекомплекта, поэтому все хорошо, это был учебно-тренировочный полет. Самолет упал в безлюдном месте, так что больших разрушений на земле не было.

Кроме того, российский штурмовик Су-25 упал в Белгородской области. Дело в том, что им управлял экипаж без соответствующей подготовки. Оккупанты, конечно же, опровергли боевой выход самолета и сказали, что это был неудачный учебный полет.

Сколько самолетов оккупанты потеряли в Украине

Российская авиация с начала полномасштабного вторжения стала гораздо беднее. Украинские военные по состоянию на 22 июня уничтожили 216 российских самолетов, 182 вертолета и 614 беспилотников, 99 средств противовоздушной обороны.

Кроме того, ВСУ ликвидировали уже около 34 230 оккупантов. При этом это лишь приблизительные подсчеты, настоящие потери армии агрессора могут быть больше.

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