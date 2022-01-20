Диагноз подтверждается

Каждый очередной день 2022 года подтверждает диагноз, поставленный Путину Борисом Немцовым. Причем, судя по поведению руководителей российского МИДа, депутатов Госдумы и ведущих "экспертов" данное заболевание оказалось заразным и распространилось по верхним этажам российской власти со скоростью степного пожара.

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Отвечая на вопрос о возможном провале диалога по безопасности, глава МИД Лавров сообщил: "Россия не выстраивает свою политику по принципу "что будет, если".

То есть, человек являющийся руководителем внешнеполитического ведомства большого ядерного государства публично заявляет, что это государство не желает видеть ближайших последствий своих действий. Игнорирование причинно-следственных связей является серьезной патологией мышления. На бытовом уровне то, что сказал Лавров, выглядит так:

Вопрос: "Сергей Викторович, что будет, если вы сунете пальцы в розетку?"

Ответ: "Россия не выстраивает свою политику по принципу "что будет, если".

Человечество не успело оправиться от потрясения, вызванного предыдущим перлом Лаврова, как тот обрушил на планету целый водопад аллегорий и метафор. Вот некоторые из них:

"Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения."

Народ живо откликнулся на лавровские аллегории: в диапазоне от "Дорожной песни" в исполнении группы "Ленинград" до вдумчивых пожеланий, куда именно пора ехать Лаврову и всему его МИДу вместе с Кремлем и Охотным рядом.

Обязательно жахнем

Представители законодательной ветви власти не отстают от мидовцев. Депутат Анатолий Вассерман огласил график войны на 2022 год, заявив в интервью "Собеседнику":

"Украина может напасть на Российскую Федерацию в конце июля или в августе нынешнего года, чтобы поднять шансы демократической партии Соединённых Государств Америки (формулировка Вассермана) на победу на выборах 8 ноября 2022 года".

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России, по мнению Вассермана, понадобится четыре дня чтобы отбиться от украинских завоевателей.

Но главным рассадником безумия остается телевизор. Не успели стихнуть вопли соловьиного помета, который вместе со своими "экспертами" требовал немедленно начать ядерную войну, поскольку по их оценкам Россия в ней непременно победит, как на передовую информационной войны выдвинулись Скабеева с Поповым, в программе которых случилась небольшая дискуссия по поводу отношения к Украине.

Сначала депутат Затулин заявил:

"Мы в наших программах и публичных выступлениях никогда не унижали Украину".

Ведущий Попов немедленно встрял с глумливой ухмылкой:

"Мы просто говорим, что Украины – нет!"

На что депутат Затулин возразил:

"Украина есть, но такая, что лучше бы ее не было!"

Тут в их дискуссию вступил декан Третьяков:

"Существование этого государства – Украины, вредит миру больше, чем даже американский империализм, поскольку Украина является провокатором!".

Вопросы геополитики

Поставив таким образом точку в разборе персонального дела Украины, в ходе которого никто, разумеется, ни разу не унизил эту крупнейшую страну Европы, декан Третьяков поднялся до высот большой геополитики и предсказал итог нынешнего противостояния России и Запада:

"Мы победим потому что когда с глупцами играешь, и знаешь, что они глупцы, то всегда непременно побеждаешь!".

Если суждения декана Третьякова как настоящего большого ученого отличает глубина теоретического обобщения, то депутат Журавлев, будучи политиком практического толка славится своим умением вникать в самые мелкие, порой даже низменные стороны жизни. Российской и мировой общественности депутат Журавлев полюбился как человек, публично выступивший в защиту черепах, которых безжалостно насилуют в специальных публичных домах Дании и других странах прогнившей Европы.

В этот раз депутат Журавлев не побрезговал проанализировать визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Украину и в Россию. Депутата Журавлева возмутили слова госпожи Бербок о том, что если Россия не прекратит агрессию против Украины, Германия примет меры против "Северного потока-2". Отважный депутат решил, что настал момент, когда "повторить" не только можно, но и нужно, и принялся объяснять Анналене Бербок почему она не права.

"Этой дуре я бы запретил въезд в Россию!", – внес предложение депутат Журавлев. После чего депутат решил обратиться непосредственно к министру иностранных дел ФРГ:

"Ты вообще, тварь позорная, молчать должна!". Конец цитаты.

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Я давно наблюдаю за депутатом Журавлевым и полагаю, что он вполне созрел для более масштабных дел, чем нажимание на кнопки в Госдуме. Уже сейчас он полностью готов заменить Лаврова или занять пост представителя России в Совете Безопасности ООН. Полагаю, что если бы депутат Журавлев представлял Россию на переговорах с США, НАТО и ОБСЕ на прошлой неделе, все они немедленно капитулировали в обмен на избавление от изысканного общества этого джентльмена…

Стрельба себе в ногу

Впрочем, пока и старая гвардия в лице Лаврова и Шойгу успешно справляется со стрельбами в собственную ногу. С октября прошлого года, то есть с момента, когда к украинской границе начали стягивать российские войска, рубль потерял около 10%, а индекс РТС – почти четверть.

В своем индивидуальном качестве далеко не все представители высшего руководства России являются умственно неполноценными в прямом, медицинском смысле слова. Тот же Лавров, несомненно, образованный и умный человек. А его слова насчет политики, которая не желает видеть и учитывать собственные последствия – проявление не собственного идиотизма, а той политики, автором которой является Путин и возможно то, что все чаще называют "коллективный Патрушев".

Судя по всему, Путин, действительно, не знает, чем он станет отвечать на уже прозвучавший неоднократно ответ "нет" на две главные части своего дурацкого ультиматума.

В ожидании санитаров

Вполне возможно, что когда Путин начинал эту авантюру, он исходил из своих и "коллективного Патрушева" представлений о трусливом, изнеженном и продажном Западе, который будет настолько парализован жесткостью риторики и вербальной решимостью развязать ядерную войну, что предпочтет сдаться, чтобы сохранить свою ничтожную жизнь.

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Получив иной ответ на собственную авантюру, Путин, скорее всего просто не знает что делать – как избежать потери "пацанского лица" и в то же время не вляпаться в войну с доброй половиной экономического и военного потенциала планеты, имея за спиной 1,5 процента от мирового ВВП.

Индивидуальное и коллективное безумие не редкость среди диктаторов и их окружения. Сталин, например, был действительно убежден, что "будем бить врага малой кровью на чужой территории", а потом блеял жалобное "братья и сестры"…

К обычным людям в случае опасного помешательства вызывают санитаров. От сталинского безумия мир спасли доктора Чейн и Стокс. Какие "санитары" избавят мир от Путина, предвидеть не берусь. Возможно, это будет Минфин США, возможно, армия Украины усиленная натовским оружием и выучкой, возможно (и это скорее всего), какой-то комплекс факторов.

Но это обязательно произойдет в самом недалеком будущем, поскольку в современном мире коллективное безумие в руководстве крупной страны не может длиться долго…

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