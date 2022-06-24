Останется Москва, Санкт-Петербург и Волгоград, – Лисянский о распаде России

Россия оккупировала часть украинской территории и пытается забрать ее себе. В то же время у России есть множество регионов, которые хотят отсоединиться. И они это сделают как только будет такая возможность.

Об этом 24 каналу рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский. По его словам, россияне ищут идеологический повод к тому, чтобы оправдать свои действия российской агрессии.

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Они апеллируют тем, что каждый народ имеет право на самоопределение и, мол, они решают эту историческую справедливость.

Но следует упомянуть, что в Россию, кроме областей и городов федерального значения, входят еще и 22 национальные республики. Например, республика Тува, она была насильственно оккупирована большевиками и присоединена к Советскому Союзу, – рассказал Лисянский.

Также есть еще Ингушетия, Татарстан, и та же Чечня. По мнению эксперта, это некое искусственное образование.

"Поэтому если на территории России организовать это право на самоопределение, то у нее останется, наверное, Москва, Санкт-Петербург и некий Волгоград", – считает он.

Лисянский признается, что сегодня в России развиваются такие "проекты", как Самская республика на севере России или Уральская народная республика.

"Даже в 2019 году на местных протестах они хотели установить храм, но местные протестовали и выносили флаги "Уральской республики", – рассказывает он.

По его словам, из-за того, что Россия делает против Украины, она обостряет социально-экономическую ситуацию в своей стране, люди на местах уже начинают искать варианты, что им дальше делать, и хотят отсоединиться от этого хаоса.

Эксперт говорит, что, экспортируя нам сепаратизм, Россия провоцирует у себя националистические настроения.

Это принцип бумеранга – они хотят что-то откусить от нас и забывают, что у них есть куча республик, которые уже хотят отсоединиться. И они это сделают, как только ослабнет федеральный центр,

– считает Лисянский.

Смотрите полное интервью с Павлом Лысянским:



К слову, ранее военный эксперт Петр Черник уже говорил, что каждая империя рано или поздно распадается. Этот процесс уже запущен и в России. И главное – не допустить, чтобы она получила инструмент для восстановления.