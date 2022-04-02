Остановил врага ценой своей жизни: история командира группы пограничников Ивана Волочия

Защитники Украины 7 марта остановили врага возле села Грушеваха Харьковской области. К сожалению, во время ожесточенного боя погиб командир мобильной группы пограничников, капитан Иван Волочий.

В Госпогранслужбе рассказали о сломанных планах оккупантов на Харьковщине и героическом подвиге капитана Волочия. Герой положил свою жизнь ради того, чтобы выполнить задание – остановить продвижение врага в глубь Украины.

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История героя Ивана Волочия

Колонна рашистов 7 марта пыталась продвинуться вглубь Украины в Харьковской области, однако при попытке переправы через канал Днепр-Донбасс получила жесткое сопротивление украинских сил.

Движение российских оккупантов сдерживала мобильная группа пограничников во главе с капитаном Иваном Волочием, вместе с подразделениями Вооруженных Сил Украины. Наши защитники нанесли массированное поражение по захватчикам из ряда видов оружия.

Слаженные и профессиональные действия украинских отважных военных во время маневренной обороны дали достойный результат – войска рашистов понесли сокрушительные потери в живой силе и технике, а продвижение противника вглубь Украины стало невозможным.

К сожалению, во время ожесточенного боя командир мобильной группы пограничников Иван Волочий получил смертельное ранение в результате взрыва танкового обломочно-фугасного снаряда оккупантов.

Герой Украины Иван Волочий / Фото Государственная пограничная служба Украины

Указом Президента Украины, за личное мужество и самоотверженные действия в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, Иван Волочий посмертно награжден орденом "За мужество" III степени. Коллектив 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Волочия. Вечная слава героям Украины!

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