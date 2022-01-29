Книга "Старшая Эдда" издательства Жупанского. Об этом рассказал переводчик Виталий Кривонис.

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Удивительная история спасения

Он опубликовал фото поврежденного сборника и рассказал детали. Книга якобы остановила снайперскую пулю, когда враг обстреливал украинские позиции на фронте. В то же время имя бойца, который избежал ранения Кривонис не назвал.

"Старшая Эдда" остановила снайперскую пулю. Больше никто не пострадал,

– написал переводчик.

Отметим, 24 канал пытается связаться с Виталием Кривонисом, чтобы узнать больше подробностей.

Вражеская пуля / Фото обнародовано Виталием Кривонисом

Реакция издательства

Издательство Жупанского отреагировало на этот случай. Отметили, что даже если бы они не продали ни одного экземпляра данной книги, "все равно это стоило бы того, чтобы ее издать".

"Слава нашим героям!" – констатировали в издательстве.

Пуля попала в книгу / Фото обнародовано Виталием Кривонисом

Пост Виталия Кривониса:

– Слово, почему ты не твердая крица?

– Да я даже очень твердая!

"Старшая Эдда" остановила снайперскую пулю. Больше никто не пострадал.