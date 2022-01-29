О том, почему Шойгу раскручивает дезинформацию о Донбассе, во что это может вылиться и к чему готовиться Украине – в комментарии сайту 24 канала рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Для чего окружение Путина распространяет фейк

По мнению главы российского Министерства обороны, для совершения провокации в Авдеевку и Красный Лиман якобы доставлены резервы неустановленного химического компонента.

Коваленко подчеркнул, что никакого фактажа и подтверждения этому нет. Потому этот фейк без проблем на протяжении восьми лет уже развеивался.

Марионетки оккупационных сил на Донбассе, в частности, так называемое руководство так называемых "ЛДНР", а также пропагандистские СМИ, российские и локальные, ретранслируют его постоянно,

– добавил он.

Александр Коваленко рассказал, зачем РФ распространяет фейки об Украине / Фото из фейсбука Natalya Kostenko

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Украина должна быть начеку

По мнению Александра Коваленко, подобные фейки могут распространяться с определенной целью. Например, потом российская сторона может заявить, что она якобы предупреждала о "какой-то химической атаке".

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции. ​

Вторым этапом может стать привлечение каких-то сил. Условно их можно назвать "миротворческими" для так называемой "защиты российских граждан" на временно оккупированных территориях Донбасса.

Шойгу ретранслирует фейки о "химической атаке" на Донбассе / Фото Getty Images

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