Книга "Старша Едда" з видавництва Жупанського. Про це розповів перекладач Віталій Кривоніс.

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Дивовижна історія порятунку

Він оприлюднив фото пошкодженого збірника та розповів деталі. Книга начебто зупинила снайперську кулю, коли ворог обстрілював українські позиції на фронті. Водночас ім'я бійця, який уникнув поранення, Кривоніс не назвав.

"Старша Едда" зупинила снайперську кулю. Більше ніхто не постраждав,

– написав перекладач.

Зауважимо, 24 канал намагається зв'язатись із Віталієм Кривонісом, аби дізнатись більше подробиць.



Ворожа куля / Фото оприлюднене Віталієм Кривонісом

Реакція видавництва

Видавництво Жупанського відреагувало на цей випадок. Зазначили, що навіть якби вони б не продали жодного екземпляра даної книги, "все одно це коштувало б того, щоб її видати".

"Слава нашим героям!" – констатували у видавництві.



Куля потрапила у книгу / Фото оприлюднене Віталієм Кривонісом

Пост Віталія Кривоніса:

– Слово, чому ти не твердая криця?

– Та я навіть дуже твердая!

"Старша Едда" зупинила снайперську кулю. Більше ніхто не постраждав.